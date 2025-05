Tumori: risultati positivi per pimicotinib, farmaco in sviluppo per Tgct

(Adnkronos) – Nel trattamento dei pazienti con tumore a cellule giganti tenosinoviale (Tgct) sono positivi – per efficacia significativa e miglioramenti clinici rilevanti – i risultati della Parte 1 dello studio globale di fase 3 Maneuver che valuta l’effetto di pimicotinib, un potenziale inibitore del recettore del fattore stimolante le colonie-1 (Csf-1R) in fase di sviluppo da Abbisko Therapeutics Co. Lo rende noto Merck, informando che questi dati saranno presentati domenica 1 giugno in una presentazione orale all’Annual Meeting 2025 della American Society of Clinical Oncology (Asco) (Abstract #11500). Il Tgct è un tumore benigno della sinovia che può verificarsi sia intorno che dentro a un’articolazione. Nel dettaglio, pimicotinib, somministrato una volta al giorno in pazienti con Tgct, ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo nel raggiungimento dell’obiettivo primario, tasso di risposta obiettiva (Orr), rispetto al placebo alla settimana 25 (54,0% vs. 3,2% per il placebo, p