Tumori, Ue estende dostarlimab più chemio in prima linea per carcinoma endometrio

(Adnkronos) – La Commissione europea ha approvato dostarlimab in combinazione con la chemioterapia (carboplatino e paclitaxel) per il trattamento di prima linea delle pazienti adulte con carcinoma dell’endometrio primario avanzato o ricorrente, candidate alla terapia sistemica. Questa approvazione – si legge in una nota diffusa da Gsk – amplia la precedente indicazione della combinazione nell’Unione europea, includendo le pazienti che presentano tumori con capacità di riparazione del mismatch (Mmrp) e microsatelliti stabili (Mss), vale a dire circa il 75% delle pazienti con diagnosi di cancro dell’endometrio, per le quali le opzioni di trattamento sono ancora limitate. “Per la prima volta – afferma Hesham Abdullah, Senior Vice President, Global Head Oncology, R&D, Gsk – tutte le pazienti con cancro dell’endometrio primario avanzato o ricorrente nell’Ue hanno un trattamento immuno-oncologico approvato che ha mostrato un beneficio di sopravvivenza globale statisticamente e clinicamente significativo. Siamo orgogliosi che dostarlimab continui a ridefinire il panorama dei trattamenti per queste pazienti”. Il via libera della Commissione europea per lìestensione d’uso della combinazione dostarlimab + chemioterapia si basa sui risultati della parte 1 dello studio Ruby di fase 3. Il principal investigator dello studio, il danese Mansoor Raza Mirza, a capo dell’Oncologia del Copenhagen University Hospital aggiunge: “I medici aspettano da anni un’opzione immuno-oncologica che possa migliorare significativamente i risultati di sopravvivenza globale per le pazienti con cancro dell’endometrio primario avanzato o ricorrente Mmrp/Mss. L’approvazione estesa rappresenta un progresso significativo che mantiene questa speranza per tutte le pazienti con tumori dMmr/Msi-H e Mmrp/Mss”. Il Ruby parte 1 – riporta la nota – è l’unico studio clinico in questo contesto a mostrare un beneficio clinicamente e statisticamente significativo in termini di sopravvivenza globale (Os) nell’intera popolazione di pazienti con carcinoma endometriale primario avanzato o ricorrente, che si evidenzia in una riduzione del 31% del rischio di morte rispetto alla sola chemioterapia. Al traguardo dei 2,5 anni, la possibilità di essere vive era del 61% per le pazienti nel gruppo dostarlimab più chemioterapia (245 pazienti) rispetto al 49% nel gruppo trattato con chemioterapia (249 pazienti). Inoltre, è stato osservato un miglioramento di 16,4 mesi nella Os mediana con la combinazione rispetto alla sola chemioterapia (44,6 contro 28,2 mesi rispettivamente). La durata mediana del follow-up è stata superiore a 3 anni. L’analisi di sicurezza e tollerabilità di Ruby parte 1 ha mostrato un profilo di sicurezza per dostarlimab più carboplatino-paclitaxel coerente con i profili di sicurezza noti dei singoli agenti. Le reazioni avverse più comuni emerse dal trattamento (≥ 10%) nelle pazienti trattate con la combinazione sono state rash, rash maculopapulare, ipotiroidismo, piressia, aumento dell’alanina aminotransferasi, aumento dell’aspartato aminotransferasi e secchezza cutanea. I dati sulla sopravvivenza globale erano stati presentati al meeting annuale della Society of Gynecologic Oncology sul cancro femminile il 16 marzo 2024 e pubblicati su ‘Annals of Oncology’ il 9 giugno dello stesso anno. Negli Stati Uniti l’indicazione è stata estesa a tutte le pazienti adulte con carcinoma endometriale primario avanzato o ricorrente lo scorso agosto. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)