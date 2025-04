Uap: “Trasparenza per cittadini, farmacie non sono presidi Ssn’

(Adnkronos) – “Occorre dare le giuste informazioni ai cittadini italiani, non si può far passare messaggi fuorvianti che fanno erroneamente credere che le farmacie siano presidi sanitari, perché non lo sono e fatti come quelli accaduti oggi purtroppo lo dimostrano”. Così in una nota Mariastella Giorlandino, presidente dell’Uap che raggruppa le associazioni di categoria di ambulatori, poliambulatori e ospedalità privata accreditata, interviene sul caso accaduto in provincia di Como dove una persona, recatasi in farmacia per un Ecg, è morta subito dopo per un’infarto. Il defibrillatore nella piazza attigua era scarico. “Dobbiamo ricordarci che le farmacie svolgono attività commerciale in virtù di una mera autorizzazione comunale, non hanno nessuna autorizzazione regionale all’esercizio di attività sanitarie, come invece è richiesto per tutte le strutture sanitarie, non possiedono i 420 requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti alle strutture sanitarie e soprattutto non possiedono apparecchiature adeguate, spazi adeguati e personale medico specializzato”, ribadisce la presidente dell’Uap. “Probabilmente, se queste informazioni basilari fossero state fatte veicolare correttamente – afferma – l’ignaro cittadino colpito da un malore non sarebbe andato in farmacia per fare un elettrocardiogramma, dove non sono formati ad effettuare massaggi cardiaci, ma soprattutto dove non c’è personale medico in grado di comprendere la situazione, ma sarebbe andato presso un vero presidio sanitario: cioè una delle 27.000 strutture sanitarie presenti in tutto il territorio (ambulatori, poliambulatori, ospedali o clinica privata accreditata), dove il personale medico specializzato avrebbe subito compreso la situazione e avrebbe cercato una soluzione (iniettando adrenalina in caso di asistolia o un antiaritmico in caso di aritmia)”. Precisa Giorlandino: “Probabilmente l’esito sarebbe stato comunque infausto, ma almeno il paziente avrebbe avuto assistenza medica, anziché la vendita di un prodotto”. Per tali ragioni, l’Uap si rivolge al Governo e al ministero della Salute: “Per chiedere chiarezza di informazioni e per garantire che chi eserciti attività sanitaria possieda gli oltre 420 requisiti richiesti dalla normativa in vigore, ai quali sottostanno tutte le strutture sanitarie, così come peraltro recentemente ribadito dalla sentenza del Tar Sicilia, per continuare a garantire il diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall’art. 32 e non trasformare la sanità in business in mano alle lobbies”, conclude la presidente Uap. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)