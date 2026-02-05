10.5 C
377 casette mobili, palestre ed uffici per il Villaggio olimpico di Cortina

REDAZIONE
(Adnkronos) – A pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, a Flames, nasce il Villaggio Olimpico costruito per ospitare gli atleti delle delegazioni che ruotano attorno alle tre venues della Regina delle Dolomiti. Il Villaggio ospita 377 ‘mobile home’ interamente Made in Italy, pensate per accogliere oltre 1.400 atleti in un ambiente funzionale, accessibile e orientato al benessere. Le unità abitative sono dotate di arredi ergonomici, spazi ottimizzati e sistemi di domotica. All’interno letti veri (e non di cartone), il bagno e gli armadi. Per quanto riguarda l’Italia e non solo, diverse squadre dello sci alpino che da anni si recano a Cortina d’Ampezzo per la Coppa del Mondo di sci, hanno mantenuto lo stesso quartiere generale. E quindi nei tradizionali alberghi. 

Nel villaggio oltre alle ‘home mobile’ sono a disposizione degli atleti palestre, zone relax, oltre agli uffici delle varie delegazioni. Le casette sono riconoscibili con i colori delle nazionali con alcune che hanno esposto bandiere e striscioni con il loro motto. Le casette sono disposte su due lati con in mezzo dei lunghi corridoi, con zone per ambulatori, farmacia, palestre, aree relax, oltre alla mensa. Trovano spazio le aree del Cio, dell’organizzazione e dei Comitati olimpici nazionali. Le attività, che sono state supportate da 99 volontarie e volontari del Team26, si sono concentrate su accoglienza, orientamento e coordinamento dei servizi. Il Villaggio di Cortina, come gli altri, è pienamente in funzione e accoglierà le delegazioni di 66 Paesi. Si attende l’arrivo anche di tutti gli atleti azzurri che avranno a disposizione 41 ‘casette’, 6 singole e 35 doppie, una lounge e una zona fisioterapia.
 

