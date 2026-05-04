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A Livorno si chiude la Settimana Velica Internazionale 2026: record di partecipazione e successo per l’Accademia Navale

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Si chiude con numeri da record e grande partecipazione la Settimana Velica Internazionale 2026 organizzata dall’Accademia Navale di Livorno. A Livorno la manifestazione ha unito sport, cultura e inclusione, coinvolgendo atleti, famiglie e studenti. Oltre 120 imbarcazioni hanno preso parte alla competizione, valida come tappa di selezione per europei e mondiali, mentre circa 300 ragazzi hanno animato le attività del concorso “Mare e le Vele”. Non solo regate: il Villaggio della Vela ha ospitato eventi e momenti di aggregazione, trasformando l’appuntamento in un vero festival del mare. Soddisfazione per l’organizzazione e per i partecipanti, con particolare attenzione anche all’inclusione dei più piccoli e alle iniziative dedicate. L’edizione 2026 conferma così Livorno come punto di riferimento internazionale per la vela. 

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