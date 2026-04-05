Alcaraz sorpreso da Sinner: “Non pensavo avrebbe giocato a Montecarlo”

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Carlos Alcaraz ha ‘paura’ di Jannik Sinner? Oggi, domenica 5 aprile, il tennista spagnolo ha continuato ad allenarsi in vista dell’esordio al Masters 1000 di Montecarlo, a cui arriva da campione in carica dopo la clamorosa eliminazione di Miami, dove è stato battuto al terzo turno dall’americano Korda, assistendo dal divano al trionfo di Sinner, che ha completato il Sunshine Double.

“La terra rossa mi mancava, sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie”, ha detto Alcaraz ai microfoni di SkySport, “sinceramente mi ha sorpreso che Sinner sia venuto qui a giocare a Montecarlo dopo aver vinto a Indian Wells e Miami”. Poi l’augurio: “Spero di poterlo affrontare qui a Montecarlo”

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