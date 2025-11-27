9.8 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Allegri annuncia: “Pulisic difficilmente sarà della partita”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Reduce dal successo sul derby, il Milan si appresta ad affrontare la Lazio nel match valevole per la tredicesima giornata.  

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha presentato il match nella consueta conferenza stampa prepartita. 

Il titolo fantacalcistico è presto servito: “Pulisic difficilmente sarà della partita, anche se domani può succedere di tutto. Saelemaekers è a posto. Gimenez la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare con la squadra. Gli altri stanno bene”. 

Allegri ha indicato i possibili sostituti del giocatore americano: “Loftus-Cheek può giocare da seconda punta, da esterno o da mezzala. È un giocatore affidabile, per me è molto importante”. 

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
10.7 °
9.2 °
53 %
8.1kmh
75 %
Gio
9 °
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
10 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1565)ultimora (1465)demografica (50)sport (50)attualità (29)Regione Toscana (24)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati