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Andreeva-Chwalinska: orario, precedenti e dove vederla in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – È il giorno della finale femminile del Roland Garros 2026. Oggi, sabato 6 giugno, la 19enne russa Mirra Andreeva e la 24enne polacca Maja Chwalinska si affronteranno – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto dello Slam di Parigi. Nessuna delle due aveva mai raggiunto prima un risultato simile in uno Slam. Ci sono riuscite vincendo le loro semifinali contro l’ucraina Marta Kostyuk e la russa Diana Shnaider. 

 

La finale tra Andreeva e Chwalinska è in programma oggi, sabato 6 giugno, alle ore 15, nella sul campo centrale Philippe-Chatrier. Le due tenniste non si sono mai affrontate in carriera, con quello di Parigi che sarà quindi il loro primo precedente.  

 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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