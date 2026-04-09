Aston Villa ‘vede’ la semifinale di Europa League, Bologna ko 3-1 al Dall’Ara

(Adnkronos) – Pesante ko per il Bologna che cede per 3-1 in casa all’Aston Villa nel match d’andata dei quarti di finale di Europa League. A decidere il match del ‘Dall’Ara’ il gol di Konsa al 44′ e la doppietta di Watkins al 51′ e al 94′. Di Rowe al 90′ la rete della bandiera per gli emiliani. Tra una settimana al Villa Park ai rossoblù servirà un’impresa per avanzare in semifinale.

Inizio di partita molto tattico senza occasioni né da un parte né dall’altra. Al 14′ giallo per Lucumì per un fallo su Buendia. Il colombiano era tra i diffidati e salterà il ritorno. Poco dopo dagli sviluppi di un calcio di punizione, palla in profondità di Tielemans per Watkins che non arriva di un soffio alla deviazione vincente facilitando l’uscita di Ravaglia. Al 21′ replica dei padroni di casa con uno sviluppo da sinistra, palla di Miranda a Castro, conclusione respinta, l’azione prosegue a destra, cross di Bernardeschi per Miranda che in semi-rovesciata chiama alla parata Martinez.

Al 26′ gol annullato al Bologna. Ripartenza di Rowe che la gioca per Castro, conclusione deviata da Martinez la palla tocca il palo ma finisce oltre la linea di porta nonostante un tentativo di salvataggio da parte della difesa inglese. L’arbitro prima convalida, poi annulla per fuorigioco dell’argentino. Alla mezz’ora Rowe va ancora via sulla sinistra, mette in mezzo un gran pallone per Ferguson che colpisce la traversa. Al 38′ pericolsi i Villans con McGinn che stringe da destra e calcia con il sinistro, palla fuori di poco. Al 44′ gli inglesi sbloccano la partita. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo da sinistra, uscita totalmente errata di Ravaglia che manca il pallone, che arriva a Konsa che di testa appoggia in rete.

Al 3′ Rowe semina il panico sulla sinistra poi mette un gran pallone all’indietro per Pobega che calcia di prima intenzione, palla fuori di pochissimo. Al 6′ arriva il raddoppio degli ospiti. Il Bologna perde una palla sanguinosa in costruzione, Watkins vince il duello in pressione e si presenta a tu per tu con Ravaglia, lo supera segnando il 2-0.

I ragazzi di Italiano subiscono il colpo e non riescono a reagire per diversi minuti ed è il Villa ad andare vicino al tris al 21′ ancora con Watkins che arriva in area ma si allunga troppo e Ravaglia riesce a intervenire. Al 25′ e al 28′ arriva due volte alla conclusione Buendia ma in entrambe le occasione il tiro termina alto sopra la traversa.

Al 33′ fiammata del Bologna con Rowe che guadagna il fondo, palla all’indietro per Bernardeschi, conclusione di prima intenzione e palla contro il palo. Al 37′ il solito Rowe sempre da sinistra, rientra sul destro e calcia sul secondo palo, gran parata di Martinez che devia in angolo. Al 45′ all’ennesimo tentativo, gol meritatissimo per Rowe che ancora una volta stringe il campo da sinistra e con un destro potente fulmina Martinez sul secondo palo. Al 49′ il tris del Villa: su azione d’angolo la difesa rossoblù è disattenta e Watkins di testa supera Ravaglia per il 3-1 finale.

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