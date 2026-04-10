Atp Montecarlo, medico-fisiatra: “Da cemento a terra rossa transizione con picco infortuni”

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo nel Masters 1000 di Montecarlo. L’italiano ha centrato il passaggio del turno e oggi sfida il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo del Principato. Nel match precedente con Tomas Machac, Sinner ha avuto un momento di profonda stanchezza: “Ho avuto un calo energetico importante, l’importante era vincere”, ha dichiarato il tennista. “Probabilmente questo è anche dovuto ai cambiamenti nel corpo di un tennista d’élite quando passa, nel giro di pochissimi giorni, dai campi veloci in cemento alla terra battuta. Nel tennis, il cambio di superficie durante la stagione è infatti la transizione in cui gli atleti soffrono generalmente di più. Non a caso, statisticamente, è proprio questo il momento dell’anno sportivo in cui si registra il picco di infortuni”. Così all’Adnkronos Salute Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’UniSalento e segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa).

“Sulla terra rossa cambiano radicalmente le dinamiche biomeccaniche del corp – spiega l’esperto – La superficie attutisce la velocità della palla, allungando notevolmente i tempi di ogni singolo scambio e imponendo ai tennisti un dispendio cardiovascolare ed energetico molto più elevato rispetto al cemento. A questo – continua – si aggiunge la dinamica della corsa e della scivolata: il piede non si blocca di colpo, ma scivola sul terreno. Questo movimento richiede un controllo neuromuscolare eccentrico prolungato, sollecitando in modo acuto e diverso articolazioni, tendini e muscoli”.

“Da qui forse anche il piccolo problema lamentato alla schiena, per cui il campione ha richiesto l’intervento del fisioterapista. E’ necessaria da questo punto di vista un’attenzione scrupolosa al recupero attivo, alla reidratazione profonda, a un’alimentazione specifica e a tutte le strategie riabilitative utili a rigenerare le fibre muscolari – suggerisce Bernetti – L’affaticamento in questa specifica fase della stagione sportiva, come quello accusato da Sinner, rientra pienamente nelle dinamiche fisiologiche e nel percorso di riabituarsi alla terra rossa. Ci auguriamo che il campione possa proseguire fino alla fine del torneo”, conclude lo specialista.

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