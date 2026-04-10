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Atp Montecarlo, oggi Sinner-Auger Aliassime – Diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo nel Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, venerdì 10 aprile, il fuoriclasse azzurro affronta – in diretta tv e streaming – il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo del Principato. Il numero 2 del ranking Atp arriva ala sfida dopo il successo contro Machac agli ottavi, mentre il canadese ha passato il turno in seguito al ritiro di Ruud. 

 

In caso di passaggio del turno, in semifinale, Sinner sfiderebbe il vincente della sfida tra Fonseca e Zverev. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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