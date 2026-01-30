Australian Open, oggi Sinner-Djokovic – Diretta

5.2 C
Firenze
venerdì 30 Gennaio 2026
Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open 2026. Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista azzurro sfida il serbo Novak Djokovic – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – nel punultimo atto dello Slam di Melbourne. Il numero due del mondo arriva all’appuntamento dopo aver eliminato Gaston, Duckworth, Spizzirri e Darderi, nel derby azzurro degli ottavi. Djokovic invece ha battuto Martinez, Maestrelli, Van de Zandschulp, ha approfittato del ritiro di Mensik agli ottavi e di quello di Musetti, in vantaggio di due set, ai quarti. 

Sinner arriva agli Australian Open da bicampione in carica, dopo i trionfi del 2024 e 2025. 

 

