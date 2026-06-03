Beckham avrà la stella sulla Hollywood Walk of Fame

(Adnkronos) – La stella del calcio inglese David Beckham diventa una star di Hollywood. L’ex calciatore, infatti, entrerà nel club esclusivo di celebrità che hanno una stella sulla Walk of Fame di Los Angeles. Lo ha annunciato la Camera di Commercio di Hollywood aggiungendo che la cerimonia si svolgerà il 12 giugno alle 10.00 (ora del Pacifico) al 6819 di Hollywood Boulevard poche ore prima dell’esordio degli Stati Uniti al Mondiale contro il Paraguay proprio nella contea di Los Angeles.

“Il ruolo di Beckham nell’ascesa della popolarità del calcio negli Stati Uniti e la sua duratura influenza nello sport, nell’intrattenimento e nella cultura globale rendono questo tributo particolarmente significativo”, ha spiegato in un comunicato Ana Martinez, produttrice delle cerimonie di assegnazione delle stelle. Quella di Beckham sarà la 2.849esima stella sulla celebre via di Los Angeles. La leggenda del calcio Beckham riceverà la sua stella nella categoria Sport e Intrattenimento. Insieme alla presentatrice Ellen K, saranno presenti Tom Cruise e Victoria Beckham.

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