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Benfica: “Mourinho al Real Madrid per 15 mln se Perez sarà confermato presidente dei blancos”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il Benfica ha confermato l’interesse manifestato dal Real Madrid per l’ingaggio dell’allenatore Josè Mourinho. Il club portoghese, in un comunicato inviato alla Commissione del Mercato Mobiliare, ha spiegato di aver ricevuto, nelle ultime ore, un manifesto della “ferma intenzione” del Real Madrid di ingaggiare José Mourinho, qualora Florentino Pérez vincesse le elezioni per la presidenza del club spagnolo, nella corsa contro Enrique Riquelme, domenica prossima, 7 giugno. Se l’attuale presidente verrà rieletto, il colosso spagnolo dovrà pagare la clausola rescissoria dell’allenatore al Benfica, pari a 15 milioni di euro. 

“Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa che la candidatura del presidente Florentino Pérez alle elezioni per la presidenza del Real Madrid CF ha espresso la ferma intenzione di ingaggiare l’allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix qualora vincesse le elezioni per la presidenza del club, previste per il 7 giugno 2026. In tal caso, l’ingaggio avverrà per un importo di € 15.000.000, corrispondente alla clausola di rescissione del contratto di lavoro sportivo in essere”, ha spigeato il Benfica in una nota. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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