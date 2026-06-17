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Bernardo Silva ha firmato col Real Madrid

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Bernardo Silva, accostato con insistenza nelle scorse settimane alla Juventus e alle big di Serie A, ora è pronto a iniziare una nuova avventura in Spagna: è infatti ufficialmente un nuovo calciatore del Real Madrid. 

A confermarlo è stato lo stesso club madrileno attraverso un comunicato, dando così il benvenuto al centrocampista, svincolatosi dal Manchester City a parametro zero.  

Ecco la nota ufficiale diramata dai blancos sull’arrivo di Bernardo Silva: “Il Real Madrid CF e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore resterà un membro del Real Madrid per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028”.  

  

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