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Berrettini-Rinderknech: orario, precedenti e dove vederla in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Matteo Berrettini in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio il romano, attuale numero 105 del mondo, affronta – in diretta tv e streaming – il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22 del torneo. Berrettini è reduce dalla vittoria ottenuta al primo turno contro l’ungherese Fucsovics in 4 set. Rinderknech, invece, ha regolato l’austriaco Rodionov in 3 set. 

 

La sfida tra Berrettini e Rinderknech è in programma oggi, giovedì 28 maggio, nella sessione serale sul campo Centrale, il Philippe Chatrier. Si comincia alle 20.15. I due tennisti si affrontano per la seconda volta in carriera. Rinderknech si è aggiudicato l’unico precedente: nel secondo turno dell’US Open 2023, Berrettini è stato costretto al ritiro. 

 

Il match Berrettini-Rinderknech, come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

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