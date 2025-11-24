7.6 C
Firenze
lunedì 24 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Calcio: Ail charity partner Roma 1927 Futsal per la stagione 2025-2026

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Roma 1927 Futsal annuncia la partnership con l’Ail, l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, come charity partner ufficiale per la stagione 2025/2026. “Questa collaborazione nasce dalla volontà condivisa di promuovere la ricerca scientifica e di supportare Ail, che dal 1969 sostiene i pazienti e favorisce la lotta contro i tumori del sangue. Il club affiancherà Ail attraverso iniziative congiunte, attività di sensibilizzazione e progetti dedicati lungo tutta la stagione”, si legge nella nota di Ail e Roma 1927 Futsal.  

In particolare, il capitano della prima squadra della Roma 1927 Futsal, squadra ufficiale di calcio a 5 della AS Roma, indosserà in tutte le competizioni ufficiali una fascia dedicata ad Ail, disegnata dal graphic artist David De Angelis (alias Gofy), con una grafica ispirata ai valori dell’associazione, a simboleggiare l’impegno della squadra nel dare voce a chi combatte quotidianamente contro leucemie, linfomi e mieloma. La comunicazione dedicata alla partnership sarà presente nel PalaOlgiata sui led a bordocampo, sul sito ufficiale e sui canali social della Roma 1927 Futsal. La collaborazione coinvolgerà inoltre squadra, club e tifosi in attività solidali durante la stagione, con eventi speciali al PalaOlgiata, con l’obiettivo di dare ancora più forza a un messaggio di speranza e vicinanza a pazienti e famiglie. 

Roma 1927 Futsal e Ail “condividono valori di solidarietà, impegno e responsabilità sociale: un’unione importante che mette al centro le persone e dimostra come lo sport possa essere un veicolo straordinario di supporto e cambiamento”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
7.6 ° C
9.1 °
6.5 °
76 %
2.6kmh
100 %
Lun
12 °
Mar
13 °
Mer
10 °
Gio
9 °
Ven
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1594)ultimora (1499)sport (49)demografica (46)attualità (33)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati