Calcio: Europa League, Roma e Bologna vincenti

(Adnkronos) – Neanche il tempo di godersi il primo posto in solitaria in campionato, che la Roma deve subito concentrarsi sulla quinta giornata del girone unico di Europa League, che la vede impegnata all’Olimpico contro il Midtjylland. L’obiettivo è vincere per la prima volta nella competizione davanti al proprio pubblico, dove finora sono arrivate due sconfitte, ma attenzione alla squadra scandinava che arriva nella Capitale da prima in classifica e come unica ad aver vinto tutte le partite del raggruppamento. La vittoria è un obiettivo largamente alla portata dei giallorossi che partono ampiamente favoriti nel pronostico degli esperti di Sisal: il primo successo di capitolini in Europa è infatti a 1,47, si sale a 6,50 per il successo ospite, il pareggio è a 4,50. Conferma per Evan Ferguson in attacco, l’irlandese si è finalmente sbloccato segnando la sua prima rete stagionale, la seconda consecutiva con la maglia giallorossa è a 2,40, a 2,50 il gol di Soulé, sempre protagonista in positivo. Nel Midtjylland l’osservato speciale è Franculino che prima dell’ultimo match arrivava da ben sette partite di fila in cui aveva segnato: il suo gol è a 4,00.

Il Bologna ospita il Salisburgo, è un buon momento per i rossoblù, imbattuti nelle ultime 11 partite consecutive in tutte le competizioni e reduci da due vittorie di fila. In Europa però, gli emiliani occupano l’ultimo posto utile per accedere agli spareggi, servono dunque punti pesanti per conquistare la qualificazione. Missione più che possibile per gli esperti di Sisal, che vedono la vittoria del Bologna a 1,38, contro l’8,50 degli austriaci e il 4,75 del pareggio. Gara in cui prevale il No Gol, a 1,72, e l’Over 2,50, a 1,70 e dove si candidano probabili marcatori Dallinga da una parte, a 2,40, e Vertessen dall’altra – già due gol in questa Europa League – a 5,00.

La Fiorentina, ultima in Serie A, si aggrappa alla Conference League dove è ottava in classifica e cerca punti per l’accesso diretto agli ottavi. La viola ospita l’AEK Atene e, contro i greci, potrebbe arrivare la prima vittoria di Vanoli da quando guida la squadra: il successo toscano è 1,75, il blitz ateniese al Franchi vale 4,75, il segno X è a 3,60.

