Calcio: Milan, esonerato Allegri Sport nazionale 25 Maggio 2026 18:23 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura — sport webinfo@adnkronos.com (Web Info) © Riproduzione riservata TagsAdnkronossport Notizie correlate Sport nazionale L’ode di Gasparri per i giallorossi in Champions League: “Roma da emozione” Sport nazionale Per la prima volta nella storia della Champions League sia Milan che Juventus sono fuori Sport nazionale Lazio, Sarri ai saluti? “Ho un contratto, vediamo. Nessun dialogo con società su cose importanti” Sport nazionale Gp Canada, Russell vince gara sprint davanti a Norris e Antonelli Sport nazionale Sprint Gp Canada, Russell in pole con Mercedes e Ferrari in terza fila Sport nazionale Sinner ‘sindacalista’ al Roland Garros: “Vogliamo parlare di premi e pensione” Sport nazionale Fermana, la visita del Presidente Asi Barbaro: “Cultura e sport, strategico l’accordo per nascita Academy” Sport nazionale Serie A, ultima giornata decisiva per la corsa Champions Sport nazionale E’ morto Kyle Busch, il pilota Nascar aveva 41 anni Sport nazionale Mondiali 2026, Inghilterra annuncia i convocati: tre esclusioni eccellenti Sport nazionale Un sogno lungo 24 anni, la Turchia torna al Mondiale e sogna impresa storica Sport nazionale Cambiaghi lavora ancora a parte Carica altri Firenze cielo sereno enter location 31.3 ° C 31.8 ° 30.4 ° 39 % 4.1kmh 0 % Lun 30 ° Mar 35 ° Mer 32 ° Gio 32 ° Ven 27 ° Ultimi articoli Euro Zoom “I figli sono il futuro”: Papa Leone richiama l’Ue sulla crisi demografica Tecnologia Nuova espansione GCC Pokémon 2026: Caos Nascente disponibile Cronaca All’ospedale Lotti di Pontedera un prelievo multiorgano: donati 4 organi fra Toscana e altre regioni Euro Zoom Giorgetti all’Eurogruppo insiste sulla flessibilità, “siamo nel giusto” – Ascolta Primo Piano Prato e Pistoia al campo largo al primo turno con Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Aism e Fism presentano l’Agenda Sm 2030 Video News Sclerosi multipla: Ferrari (Aism), ‘noi protagonisti della nostra vita, non la malattia’ Video News Sclerosi multipla: Battaglia (Fism), ‘aism ha ruolo fondamentale nel tavolo con istituzioni’ Video news Video News Aism e Fism presentano l’Agenda Sm 2030 Video News Sclerosi multipla: Ferrari (Aism), ‘noi protagonisti della nostra vita, non la malattia’ Video News Sclerosi multipla: Battaglia (Fism), ‘aism ha ruolo fondamentale nel tavolo con istituzioni’