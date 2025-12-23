Calcio: Roma, escluse lesione per Bailey

(Adnkronos) – La Roma vuole riscattare la sconfitta rimediata contro la Juventus. Lunedì i giallorossi affronteranno il Genoa del grande ex, Daniele De Rossi.

Sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni di Bailey: il giocatore giamaicano questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali dopo lo stop obbligato con la Juventus.

Gli esami hanno escluso lesioni per Bailey, alle prese con un semplice fastidio al flessore. Il giocatore ha svolto un allenamento personalizzato alla ripresa dei lavori a Trigoria, ma la sua presenza per la partita col Genoa resta in forte dubbio. Lavoro personalizzato anche per Artem Dovbyk e Mario Hermoso.

Proprio l’attaccante ucraino sarebbe nel mirino di Gasperini per il match contro il grifone.

L’attaccante ucraino è stato oggetto di critiche da parte dell’ambiente, c’è grande scetticismo sul suo rendimento ma al netto di questo la volontà dell’allenatore sarebbe quella di dargli ancora fiducia.

Dovbyk, dopo aver dovuto superare la lesione al tendine del retto femorale sinistro, sarà nuovamente protagonista e punto di riferimento offensivo per la Roma.

