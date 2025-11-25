Champions League, Atletico Madrid-Inter: pareggio vietato

(Adnkronos) – La Champions League inizia il suo giro di boa con Inter e Atalanta impegnate, entrambe, in trasferta. I ragazzi di Chivu volano a Madrid, ospiti dell’Atletico, e vogliono tornare ad assaporare i tre punti per dimenticare, in fretta, la sconfitta nel derby di domenica scorsa. I nerazzurri, in Europa, non conoscono altro risultato che la vittoria e condividono il primato con Arsenal e Bayern Monaco i quali si scontrano in questo turno. Occasione ghiotta ma non semplice per l’Inter che, secondo gli esperti Sisal, si gioca vincente a 3,10 rispetto al 2,50 con cui è accreditato l’Atletico Madrid mentre si sale fino a 3,40 per il pareggio. Pareggio che, tra l’altro, non è contemplato dalle due formazioni: in questa stagione solo successi per Lautaro e compagni mentre i Colchoneros, in Europa, sono a due vittorie e altrettante sconfitte. Infine la storia della sfida racconta che in tre confronti Atletico e Inter non si sono mai divise la posta. Partita che si preannuncia a viso aperto tanto che la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 2,10. Padroni di casa favoriti per segnare il primo gol del match, 1,85 contro il 2,15 degli interisti. Le due formazioni sono specchio anche dei loro allenatori i quali, in carriera, non hanno mai tirato indietro la gamba: normale che Atletico e Inter siano appaiate in quota, a 2,70, per chi dovesse ricevere più cartellini. Julian Alvarez, a 2,50, da un lato e Lautaro Martinez, a 3,25, dall’altro si candidano a uomini gol della sfida.

L’Atalanta di Palladino sarà invece ospite dell’Eintracht Francoforte. La Dea, 7 punti in 4 giornate, sogna di scalare la classifica di Champions League contro i tedeschi i quali, invece, non vincono dall’esordio contro il Galatasaray. Gli esperti Sisal vedono una partita tiratissima con l’Atalanta favorita, di pochissimo, a 2,50 rispetto all’Eintracht, a 2,60, mentre si sale a 3,60 per il pareggio. Squadre che giocano a viso aperto tanto che il Goal, a 1,48, si fa preferire di molto al No Goal, dato a 2,50: di conseguenza, un risultato esatto di 2-1 è offerto a 10 per entrambe le squadre. Un calcio di rigore, si gioca a 2,80, potrebbe indirizzare il match al pari di un intervento del VAR, in quota a 3,25. Nikola Krstović, a 2,25, e Gianluca Scamacca, a 2,50, vogliono interrompere la maledizione degli attaccanti atalantini, ancora a secco in Europa. Ma Lazar Samardžić, già due gol in Champions, sogna un’altra perla, ipotesi che pagherebbe 4 volte la posta.

