Champions League, prima vittoria per la Juventus di Spalletti

(Adnkronos) – Torna la Champions League e, nella quinta giornata della fase a girone unico, la Juventus vola in Norvegia sul campo dell’esordiente Bodo Glimt. Ad entrambe, ancora a secco di vittorie in questa edizione, servono punti per risalire la classifica e alzare le probabilità di qualificazione. Secondo gli esperti di Sisal, è probabile che in questo match arrivi la prima vittoria di Spalletti in Champions League, i bianconeri sono infatti favoriti, a 2,10, si sale a 3,25 per il primo successo norvegese, il pareggio è a 3,75. Tasto dolente per la Juventus è la difesa, i bianconeri hanno subito gol in ognuna delle ultime 7 partite giocate in Champions, con una media di 2 reti incassate a partita (14 totali). Il Bodo Glimt poi, ha segnato almeno 2 gol in 6 delle ultime 7 partite casalinghe, occhio dunque al gol norvegese, a un rasoterra 1,20, con l’opzione di entrambe a segno a 1,50. Spalletti potrebbe cambiare di molto l’undici schierato a Firenze, Vlahovic ad esempio dovrebbe riposare, davanti chance per David, in gol a 2,25, ma è valida anche l’opzione Openda, alla stessa quota. Tra i norvegesi spicca Hog, a 2,75, ma attenzione anche a Hansen, a 3,75, e Hauge, a 4,00.

Il Napoli ospita al Maradona il Qarabag, protagonista di un avvio superiore a ogni aspettativa in questa prima fase della Champions: gli azeri hanno 3 punti in più degli azzurri in classifica, sono reduci dal pareggio 2-2 contro il Chelsea, e cercano la terza vittoria europea della stagione, dopo aver già battuto Benfica (3-2) e FC Copenhagen (2-0). Nonostante ciò, per gli esperti di Sisal non c’è storia, il Napoli comanda il pronostico con la vittoria a un netto 1,28, si sale a 10 volte la posta per l’impresa del Qarabag al Maradona, il pareggio è a 5,75. Vittoria accompagnata da molti gol per gli uomini di Conte, con l’opzione Over 2,50 relativa agli azzurri a 1,70 e il 2 a 0 finale risultato più probabile, a 6,50. Protagonista della doppietta con l’Atalanta in campionato, Neres si candida protagonista anche in Champions, la sua rete è tra le più quotate, a 2,75, davanti a lui Højlund – 7 gol in 9 presenze in Champions- a 2,25. Osservato speciale della squadra azera, è Leandro Andrade che ha già segnato cinque gol in questa Champions: la sua rete è a 6,00.

