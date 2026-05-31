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Checco Zalone a Piazza di Siena: “Nella vita avrei voluto essere un ortopedico, che grazie a questo sport prosperano”

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Gli sport equestri “sono fantastici. Il mio rammarico è di essermi avvicinato tardi, e per merito di mia figlia”. L’atmosfera di Piazza di Siena, che unisce adrenalina ed eleganza, ha catturato e conquistato anche Checco Zalone, tra gli ospiti dell’edizione del centenario. Con la sua consueta pungente ironia, il celebre attore comico scherza: “Nella vita avrei voluto essere un ortopedico, che grazie a questo sport prosperano. In un’altra vita lo farò. Andate piano!” 

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