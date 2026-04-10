Como – Inter tra scudetto e Champions: nerazzurri favoriti a 2,25 su Sisal.it

(Adnkronos) – Scudetto e qualificazione alla prossima Champions League, sono questi gli obiettivi che si intrecciano nella sfida del Sinigaglia tra Como e Inter. La capolista arriva dal successo per 5 a 0 sulla Roma e ha nel mirino altri tre punti per fare un altro passo in direzione scudetto; il Como però, reduce da tre vittorie consecutive in casa, è in piena lotta per arrivare tra le prime quattro e conquistare così un posto alla prossima Champions, traguardo storico per la società lariana. La sfida non è scontata ma, per gli esperti di Sisal, la squadra di Chivu è favorita, a 2,25, sia per il successo degli uomini di Fabregas che per il pareggio si sale a 3,25. Nonostante quella del Como sia la miglior difesa interna del campionato, l’Inter ha dalla sua il miglior attacco del torneo ma nello scorso turno ha concesso due gol alla Roma: probabile una sfida con entrambe le squadre a segno, a 1,65, ma da Under 2,50, a 1,80. Tra i padroni di casa, spicca Douvikas che ha segnato gli ultimi 5 gol tra le mura amiche, di cui tre nelle ultime tre presenze: la sua firma sul match è a 3,00. Lautaro Martinez, rientrato con una doppietta alla Roma, vuole essere decisivo anche stavolta e il suo gol è 2,75 ma occhio anche a Nico Paz, a 3,25, e Calhanoglu, a 4,50, soprattutto considerando che si affrontano le squadre che segnano di più da fuori area.

Altra sfida decisiva della 32esima giornata è quella tra Atalanta e Juventus, dove in palio c’è l’ultimo piazzamento Champions disponibile. Un vero e proprio spareggio, dunque, che gli esperti di Sisal assegnano alla squadra di Spalletti, a 2,35, i padroni di casa arrivano da due vittorie consecutive ma il tris è a 3,00, con il pareggio a 3,40. Il Napoli, dopo essersi ripreso il secondo posto, va a Parma a caccia della sesta vittoria consecutiva sperando in un passo falso dell’Inter. Tutto facile per gli uomini di Conte, avanti a 1,57 contro il 6,50 dei gialloblù e il 3,75 del pareggio. La volata scudetto del Milan si è trasformata in corsa Champions e d’ora in poi per i rossoneri è vietato sbagliare. A partire dal match interno con l’Udinese, dove la squadra di Allegri parte favorita a 1,42, difficile il blitz friulano a San Siro, a 8 volte la posta, il pareggio è a 4,50. Il Monday Night tra Fiorentina e Lazio chiude la 32esima di campionato: la viola, quattro vittorie in otto giornate, parte in vantaggio con il successo a 2,35, la vittoria biancoceleste sale a 3,40, a 3,00 il segno X.

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