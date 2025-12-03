Compagnoni: “Sinner ha caratteristiche uniche nel muoversi, un vantaggio aver sciato”

(Adnkronos) – “Sinner? Impostazione tecnica un po’ ce l’ha. Come persona si capisce che proviene da una famiglia semplice, di montagna in cui mi riconosco. Ha delle caratteristiche uniche nel muoversi, ha delle cose che ha solo lui, quindi è un vantaggio aver fatto anche lo sciatore”. Lo ha detto l’ex campionessa di sci Deborah Compagnoni dal palco di Casina Poste in occasione del Premio Giornalistico Tg Poste.

La campionessa dello sci azzurro ha poi parlato dei prossimi Giochi di Milano-Cortina e del viaggio della fiamma olimpica: “è un bellissimo progetto che ho capito di più da non atleta. Tutte le Regioni vengono attraversate da questa corsa bellissima perché si fa conoscere l’Olimpiade in tutto il territorio. Tutti si ricordano di quel momento”, ha detto l’ex campionessa di sci. “Milano-Cortina può portare nuova passione agli sport invernali? C’è già parecchia pratica degli sport invernali poi c’è situazione legata a certi sport come lo sci alpino. L’Olimpiade credo possa far tornare ancora di più la passione ma ci sono modi anche un po’ scorretti di trasferire queste passioni”, ha aggiunto la campionessa azzurra che ai suoi tempi è stata un po’ “condannata” a vincere.

“Come mi difendevo? Non leggevo gli articoli di giornale ma non sentivo il peso di dover vincere a tutti i costi”, ha sottolineato la Compagnoni che ha poi spiegato come rialzarsi dopo gli infortuni. “Quando sei giovane ed hai dedicato tanto impegno non puoi abbandonare dopo un ostacolo o un infortunio. Ne ho avuti tanti e imparato a gestirmi di più, dedicandomi di più alle discipline tecniche. Ho vinto di più dopo gli infortuni”, sottolinea infine.

