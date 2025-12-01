8.6 C
Firenze
lunedì 1 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Coppa Italia: Juventus in discesa negli ottavi, contro l’Udinese

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Coppa Italia riparte con gli ottavi di finale dove, finalmente, scenderanno in campo le prime otto dello scorso campionato. Ad aprire i giochi sarà la Juventus che, allo Stadium, ospiterà l’Udinese. La formazione di Spalletti, per gli esperti Sisal, parte nettamente favorita a 1,40, il pareggio è offerto a 4,50 mentre si sale a 8,50 per un blitz friulano. Forbice molto ampia anche per il passaggio turno: 1,16 per Yildiz e compagni, 5,00 per l’Udinese. Chi avrà la meglio sfiderà, nei quarti, la vincente tra Atalanta e Genoa che si sfideranno mercoledì pomeriggio. L’incrocio di martedì sera è il quinto in Coppa Italia con la Juventus, imbattuta, che non ha subito gol nelle tre sfide più recenti: un clean sheet dei padroni di casa si gioca a 1,87. La conseguenza è che un risultato esatto di 4-0, uguale all’ultima sfida nella competizione tra le due formazioni, pagherebbe 18 volte la posta. In una gara da dentro o fuori, però, nessuno tira indietro la gamba: un’espulsione, a 5,25, o un intervento del VAR, a 3,25, non sono affatto da escludere. Spalletti, anche in vista del big match contro il Napoli del prossimo weekend, potrebbe dar fiducia a chi ha giocato meno: Zhegrova a segno si gioca a 3,25 mentre un assist di Adzic a 4,50. In casa Udinese Nicolò Zaniolo, gol o assist a 5,00, vuole essere protagonista anche in Coppa Italia. 

Allargando l’orizzonte della competizione, l’Inter, secondo gli esperti Sisal, rimane la favorita per la vittoria finale. I nerazzurri di Chivu, che la Coppa Italia l’ha vinta tre volte da giocatore, sono offerti a 5,00 con Juventus e Napoli, entrambe a 6,00, come prime rivali. In caso di successo, l’Inter centrerebbe la decima vittoria nel torneo. Ai piedi del podio si piazza il Milan, in quota a 7,50, che non vince la competizione dal 2003. Se il Bologna detentore del trofeo si gioca a 9,00, ecco che il successo della Roma, anche lei a quota nove trionfi ma l’ultimo nel 2008 proprio con Spalletti in panchina, pagherebbe 12 volte la posta 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
8.6 ° C
9.9 °
7.6 °
85 %
1.5kmh
100 %
Lun
8 °
Mar
12 °
Mer
14 °
Gio
11 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1454)ultimora (1361)sport (47)demografica (46)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati