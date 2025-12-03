Coppa Italia: Lazio – Milan secondo round

(Adnkronos) – Dopo appena cinque giorni dalla sfida di campionato, Lazio e Milan si ritrovano di nuovo una di fronte all’altra, stavolta all’Olimpico, per gli ottavi di Coppa Italia. I biancocelesti vogliono vendicare la sconfitta per 1 a 0 di San Siro, ma la squadra di Allegri – che si presenta al match da prima in classifica – è ancora la favorita degli esperti di Sisal, con un’altra vittoria a 2,20. In casa i biancocelesti arrivano da tre vittorie di fila, nell’ordine contro Juventus, Cagliari e Lecce: nonostante ciò, la rivincita degli uomini di Sarri è a 3,50, a 3,25 il segno X. Divario piuttosto netto anche per il passaggio turno, con i rossoneri ai quarti a 1,65 contro il 2,25 dei capitolini. Da una parte la Lazio, che ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime 3 gare all’Olimpico; dall’altra il Milan, che ha registrato ben 4 clean sheet nelle prime 6 trasferte: dati che fanno pensare a una gara bloccata, con il No Gol a 1,80 e l’Under 2,50 a 1,65.

Per la Lazio poco turnover date le tante assenze, ma Sarri può contare di nuovo su Taty Castellanos, arruolabile dopo uno stop per infortunio che si protrae da inizio ottobre. L’argentino potrebbe essere impiegato dal primo minuto e un suo gol al rientro in campo è un’opzione a 3,75, ma si candidano alla marcatura anche Zaccagni e Pedro, entrambi a 5,00. Turnover invece nel Milan, con Allegri che potrebbe valutare la novità Loftus – Cheek, marcatore a 5,00, a supporto di Leao, il cui gol dopo quello che ha deciso la sfida di campionato, è a 3,25.

Il Milan, che non vince la Coppa Italia dal 2003 e l’anno scorso ha perso in finale con il Bologna, punta molto sulla competizione ed è una delle favorite per la conquista del titolo, a 7,50, alle spalle di Inter (5,00), Juventus (5,00) e Napoli (6,00). Molto più indietro la Lazio, la cui ultima vittoria della Coppa risale al 2019: il trionfo dei biancocelesti è a 25.

