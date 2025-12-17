Dal calcio al tennis, Sky accompagna le feste con 350 ore di live e 10 produzioni originali

(Adnkronos) – La Casa dello Sport di Sky si fa bella per le feste con una sequenza di appuntamenti ricca e appassionante. In arrivo 350 ore di grandi eventi live, i migliori momenti di sport del 2025 da rivivere con Cesare Cremonini – che a Sky Sport dedica la sua “San Luca” – e 10 nuove produzioni originali realizzate ad hoc per il periodo natalizio, presentate oggi nella sede di Rogoredo, alla presenza del direttore Federico Ferri e del direttore Sport, News ed Entertainment di Sky Giuseppe De Bellis.

Si parte il 19 dicembre con “Federico Buffa Talks – Storie di Natale”, mentre il 26 sarà la volta dell’incontro con Sofia Goggia. Vigilia in compagnia del gran finale di “Tennis Heroes” con la coppia Panatta-Bertolucci, mentre il 25 dicembre sarà Paolo Di Canio a raccontare il dietro le quinte di uno dei top match del campionato più spettacolare del mondo, la Premier League, nel suo “ Di Canio Premier Special – Chelsea vs Arsenal – Inside a London derby”. Santo Stefano con “Sinner, il Maestro. ATP Finals 2025 – Il dominio di Jannik”, per rivivere la recente edizione del torneo torinese terminata con la vittoria su Carlos Alcaraz. La neve sarà invece assoluta protagonista con l’inizio del nuovo anno grazie a “3Tre , il numero magico dello sci”, che racconta la mitica classica di Madonna di Campiglio. Il giorno dell’Epifania un nuovo appuntamento con la leggenda: “1996 , l’anno di Del Piero”, per celebrare il campione bianconero a 30 anni dalla nascita del mito. Torna anche Giorgio Porrà con una nuova puntata dell’“Uomo della domenica” dedicata al C.T. della Nazionale Gennaro Gattuso. E ancora, il grande basket protagonista in “The Lost Dream Team” nel film di Jure Pavlović, l’incredibile storia della nazionale jugoslava che vinse l’Europeo di Roma nel 1991, in onda già dal 12 dicembre e disponibile on demand. Il 16 gennaio, invece, Stefano Borghi porterà sullo schermo l’ottavo episodio di 90/10, dedicato a Ronaldo il Fenomeno.

Tra gli eventi live, grande show nel calcio con oltre 170 partite in diretta tra campionati nazionali e internazionali: la Serie A Enilive con il big match Juventus-Roma, su Sky sabato 20 dicembre, oltre al calore atteso dalle piazze italiane tra dicembre e gennaio per i due turni di Serie C Sky Wifi. Si volerà poi in Inghilterra per la Premier League: squadre in campo tra il 26 dicembre e l’8 gennaio, con 4 turni di un campionato equilibrato e combattuto, per un totale di 40 partite. E ancora, lo spettacolo garantito da Germania e Francia in Bundesliga e Ligue 1.

Non mancheranno le grandi serate di Coppa: la UEFA Champions League scenderà in campo a fine gennaio per la penultima (20-21 gennaio) e l’ultima giornata della League Phase (28 gennaio, con tutte le partite in contemporanea), mentre la UEFA Europa League giocherà il 22 e il 29 gennaio per accedere alla fase a eliminazione diretta. Coppe europee protagoniste su Sky Sport anche oltre la prossima stagione grazie all’accordo Sky- UEFA per il quadriennio 2027-2031: diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 184 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Conference League. Protagonista anche il calcio femminile, con la finale della Supercoppa Italiana dell’11 gennaio tra Juventus e Roma, mentre il 20-22 gennaio e il 27-29 gennaio entra nel vivo la Coppa Italia Women con i quarti di finale. Sky Casa dello Sport , ma anche Casa del Basket, soprattutto a Natale: per l’intero periodo delle feste si scenderà in campo praticamente tutti i giorni per un totale di oltre 50 match tra Eurolega ed Eurocup in esclusiva, Serie A LBA e gli appuntamenti NBA, compreso l’attesissimo Xmas Day del giorno di Natale. Non mancheranno il tennis, che chiuderà un altro anno straordinario con le Next Gen ATP Finals a Jeddah da oggi al 21 dicembre, e i motori con una novità: Sky sarà official broadcaster della Dakar 2026, al via il 3 gennaio. E ancora, gli appuntamenti con rugby, golf, volley e tanto altro.

