Esa NanoTech in pista con Af Corse: partnership per la partecipazione nel Fia World Endurance Championship

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Esa NanoTech annuncia l’inizio di una collaborazione tecnica e commerciale con il team Af Corse per la stagione 2026 del Fia World Endurance Championship (WEC). Presso l’hub industriale di Esa NanoTech, all’interno del Kilometro Rosso – Innovation District di Bergamo, è stata presentata la nuova livrea della Ferrari 499P numero 83. La vettura che ha trionfato, nel 2025, nella leggendaria 24 Ore di Le Mans – la gara di durata più impegnativa ed iconica al mondo – farà il suo debutto nel weekend del 17 aprile 2026 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. La partnership nasce dalla condivisione di valori fondamentali: innovazione tecnologica, ricerca della massima efficienza e l’eccellenza del “Made in Italy”.

Il logo Esa NanoTech trova spazio sulla sezione laterale e sul frontale della vettura, integrandosi nella livrea gialla e rossa che è tra le più amate dagli appassionati dell’endurance. “L’ingresso di Esa NanoTech nel mondo del World Endurance Championship al fianco di Af Corse e Ferrari sottolinea la nostra volontà di valorizzare il genio e l’ingegneria del Made in Italy. Al Kilometro Rosso – commenta Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente di LMDV Capital e di ESA NanoTech – lavoriamo ogni giorno per fare innovazione, e non esiste banco di prova più severo e prestigioso della pista per dimostrare il valore della nostra visione. È un onore legare il nome di Esa NanoTech a un equipaggio di così alto livello, con l’obiettivo di continuare a scrivere pagine memorabili nella storia dell’automobilismo”.

Amato Ferrari, Fondatore di Af Corse, ha aggiunto: “Siamo onorati della partnership stretta con Esa NanoTech: un’azienda con grandi talenti e potenziale altissimo, parte di un Gruppo simbolo per tutto il nostro Made in Italy. Grazie a Leonardo Maria Del Vecchio e a tutto il suo team per aver creduto in noi. Ripetere i successi in pista non è mai semplice ma daremo più del cento per cento per mantenere ai vertici la Ferrari 499P numero 83 con i colori di ESA NanoTech”. Sulla stessa linea Antonello Coletta, Global Head di Ferrari Endurance e Corse Clienti: “Siamo molto felici di vedere un partner come Esa NanoTech supportare il programma di Af Corse nel mondiale endurance. Questa partnership suggella una crescita continua da parte di una squadra capace nel 2025 di laurearsi campione tra i team indipendenti e di regalare a Ferrari la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Le Mans”.

Il Fia Wec rappresenta il banco di prova più severo per ogni componente tecnologica. È un concentrato di ingegneria estrema, dove ogni dettaglio conta. In questo contesto, Esa NanoTech porta la propria visione orientata al futuro, supportando uno dei team di punta del campionato. AF Corse ha confermato l’equipaggio vincitore della passata edizione della 24 Ore di Le Mans, formato da Robert Kubica e dai piloti ufficiali Ferrari Phil Hanson e Yifei Ye, che saranno nuovamente al via della classe regina Hypercar. Un equipaggio che nel 2025 si è distinto in gara, chiudendo la stagione al secondo posto assoluto nel Campionato del Mondo Piloti e che ha consentito al team di aggiudicarsi la FIA World Cup for Hypercar Teams.

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