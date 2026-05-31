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Fabio Fazio: “Essere a Piazza di Siena rende tutto più epico, te la devi godere”

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(Adnkronos) – “I luoghi sono importanti tanto quanto gli eventi. Lo stare qui rende tutto più speciale, più epico”. Ha lo sguardo sognante Fabio Fazio mentre descrive l’atmosfera di Piazza di Siena, dove ha assistito al Sei Barriere di sabato, una gara descritta come “l’epilogo di una giornata magnifica”. Il celebre conduttore televisivo è ormai di casa al concorso di Villa Borghese, giunto alla centesima edizione, eppure la magia è la stessa della prima volta, intatta: “Piazza di Siena è un posto che ti emoziona non appena ci entri -racconta-, sembra sia stato fatto tutto apposta per arrivare a questo momento, quindi te lo devi godere”. 

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