12.6 C
Firenze
mercoledì 3 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiorentina, Gosens pronto al rientro

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Fiorentina deve ritrovarsi al più presto per evitare quello che al momento sembra uno scenario concreto, la lotta per non retrocedere. 

Vanoli prepara la trasferta contro il Sassuolo ed arrivano buone notizie. Assente dal 29 ottobre per un problema alla coscia, ora vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Gosens può tornare a disposizione di Vanoli in tempo per Sassuolo-Fiorentina. 

Il tedesco continua a lavorare sulla strada del recupero e difficilmente sarà titolare al rientro, ma non è da escludere che possa comunque centrare la convocazione per il Mapei Stadium. Filtra ottimismo dal Viola Park, dove Vanoli e il suo staff sperano di ricevere segnali positivi in tempo per sabato. 

Con o senza Gosens al rientro, la Fiorentina sembra pronta ad un grosso stravolgimento. A Reggio Emilia Vanoli potrebbe vagliare il passaggio al 4-3-2-1, con il tedesco che spera anche di ritagliarsi subito un posto sulla sinistra. Come detto prima, però, si naviga ancora a vista dalle parti del Franchi: fantallenatori e tifosi si attendono una svolta sia per bonus che per punti in classifica. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.6 ° C
14.6 °
11.4 °
62 %
1kmh
0 %
Mer
12 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1472)ultimora (1375)sport (51)demografica (46)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati