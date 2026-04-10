18 C
Firenze
venerdì 10 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fonseca esulta su errore Zverev, furia Bertolucci: “Non va bene”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Paolo Bertolucci attacca Joao Fonseca a Montecarlo. Oggi, venerdì 10 aprile, il giovane brasiliano ha sfidato il tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 del Principato, in una partita segnata anche da atteggiamenti non molto sportivi da parte di Fonseca. 

Nel corso del primo set infatti, perso dal brasiliano 7-5, Zverev ha sbagliato un rovescio che ha dato il momentaneo vantaggio a Fonseca. La reazione del 19enne è stata scomposta: “Vamos”, ha urlato verso il suo angolo, esultando di fatto sull’errore dell’avversario e andando contro le regole di bon ton del tennis. 

Un atteggiamento che non è passato inosservato. Bertolucci, al commento del match su SkySport, lo ha fatto infatti subito notare: “Così non va per niente bene, deve ancora imparare”, ha detto, stigmatizzando l’urlo di Fonseca. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18 ° C
18 °
18 °
58 %
1.8kmh
9 %
Ven
20 °
Sab
24 °
Dom
23 °
Lun
21 °
Mar
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1300)ultimora (755)sport (143)salute (62)Tecnologia (59)lavoro (51)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati