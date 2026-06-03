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Il Napoli riscatta Højlund dal Manchester United

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Ora è ufficiale: il Napoli riscatta dal Manchester United il 23enne attaccante danese Rasmus Højlund, che nella stagione appena conclusa ha collezionato 44 presenze e 16 reti in maglia azzurra. Lo rende noto il club partenopeo con un comunicato sul proprio sito web. “La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all’esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan. Congratulazioni, Rasmus!”. 

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