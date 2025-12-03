11.2 C
Firenze
mercoledì 3 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incocciati (FI): “Sport motore di inclusione, ma servono aiuti concreti a famiglie e associazioni”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Le istituzioni devono essere presenti su tutto, favorendo nuovi progetti e infrastrutture, e ascoltando le esigenze che arrivano dal basso, dai territori, dove le associazioni le operano ogni giorno a contatto con le persone. Gli enti locali devono aiutare chi ha meno possibilità e sostenere le associazioni.” Ha dichiarato Giuseppe Incocciati, consigliere del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani intervenuto alla quarta edizione del CSR Award, iniziativa di Entain Italia dedicata ai progetti di inclusione sociale capaci di generare valore reale per le persone e le comunità, presso l’Ara Pacis a Roma. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.2 ° C
11.8 °
9.7 °
66 %
3.1kmh
0 %
Mer
11 °
Gio
10 °
Ven
13 °
Sab
12 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1529)ultimora (1425)sport (55)demografica (49)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati