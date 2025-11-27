Inter, buone notizie dall’infermeria

(Adnkronos) – Smaltita la delusione per la sconfitta di Madrid, l’Inter questa mattina è tornata in campo in vista del match col Pisa.



Squadra divisa in due gruppo, con lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri sera a Madrid.

Buon notizie per quanto concerne Mkhitaryan: il centrocampista armeno, infatti, si è allenato con il resto dei compagni. Nessun problema anche per Zielinski e Bisseck, regolarmente a disposizione di Chivu che spera di recuperare anche Dumfries, le cui condizioni sono in netto miglioramento.

L’esterno olandese potrebbe rientrare per la partita con il Como o per il prossimo impegno europeo contro il Liverpool.

Fantacalcio.it per Adnkronos



