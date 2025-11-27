9 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Inter, buone notizie dall’infermeria

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Smaltita la delusione per la sconfitta di Madrid, l’Inter questa mattina è tornata in campo in vista del match col Pisa. 
 

Squadra divisa in due gruppo, con lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri sera a Madrid.  

Buon notizie per quanto concerne Mkhitaryan: il centrocampista armeno, infatti, si è allenato con il resto dei compagni. Nessun problema anche per Zielinski e Bisseck, regolarmente a disposizione di Chivu che spera di recuperare anche Dumfries, le cui condizioni sono in netto miglioramento.  

L’esterno olandese potrebbe rientrare per la partita con il Como o per il prossimo impegno europeo contro il Liverpool.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

