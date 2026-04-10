18 C
Firenze
venerdì 10 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inter, Chivu difende Bastoni: “Una gogna, lavoro psicologico per chi ha insultato”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Cristian Chivu difende, ancora una volta, Alessandro Bastoni. L’allenatore dell’Inter, impegnato nella prossima giornata di Serie A nella delicata trasferta contro il Como, ha parlato degli attacchi subiti dal suo difensore, prima per la simulazione che ha portato al secondo giallo per Kalulu nella sfida con la Juventus e poi per l’espulsione rimediata in Bosnia-Italia, che ha condizionato la finale playoff che ha visto gli azzurri estromessi dai prossimi Mondiali. 

A chi chiedeva se Bastoni avesse bisogno di un lavoro psicologico per ritrovare serenità e prestazioni, Chivu ha risposto piuttosto piccato: “Alessandro non va recuperato psicologicamente”, ha spiegato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa, “la gente ha sparato a zero contro di lui scatenando una vera e propria gogna mediatica. Penso che sono loro ad avere bisogno di un qualche tipo di lavoro psicologico”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18 ° C
18 °
18 °
58 %
1.8kmh
9 %
Ven
20 °
Sab
24 °
Dom
23 °
Lun
21 °
Mar
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1263)ultimora (732)sport (138)salute (61)Tecnologia (59)lavoro (51)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati