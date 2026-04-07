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Italia, Capello bocca il ritorno di Mancini: “Per me è squalificato”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Fabio Capello boccia il ritorno di Roberto Mancini in Nazionale. L’ex ct è uno dei nomi in lizza per succedere a Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia, dopo il flop ai playoff Mondiali 2026, con la sconfitta con la Bosnia costata la qualificazione alla rassegna iridata di scena la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada.  

“Io l’ho già detto e lo ripeto, per me Mancini è squalificato”, ha detto Capello a SkySport, riferendosi al modo in cui l’ex ct aveva lasciato la Nazionale per accettare la faraonica offerta di quella saudita. 

“Quella di Conte è una buona candidatura. Non so se il casting sia chiuso, ma Allegri si è tirato fuori e per me. Conte si è offerto, a me sembra una buona idea”, ha concluso l’ex allenatore, tra le altre, di Roma e Juventus. 

 

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