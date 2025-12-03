Juve, infortunio per Gatti

(Adnkronos) –

La Juventus vince contro l’Udinese ed accede ai quarti di finale della Coppa Italia. Arrivano brutte notizie per Spalletti sul fronte infortuni.

In attesa di capire quali saranno gli effettivi tempi di recupero per Dusan Vlahovic, contro i friulani si è fermato Gatti.



Il difensore è uscito dolorante e toccandosi ripetutamente all’altezza della coscia e del ginocchio. Le sue condizioni destano preoccupazione, al termine della gara anche Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non lo so, perché lui ha male ed ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio. Altro non so, lo staff medico vi saprà dire di più”.

Nelle prossime ore il calciatore svolgerà esami per valutare l’entità del danno. Sicuramente salterà la prossima partita in programma domenica 7 dicembre contro il Napoli.



Fantacalcio.it per Adnkronos



—

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)