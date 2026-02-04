9.6 C
Firenze
mercoledì 4 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juve, quando torna Vlahovic? Fissata la data

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Juventus non ha preso un attaccante nel mercato di riparazione. Eppure la società bianconera ha sondato tanti nomi, restando alla fine con David ed Openda. Occhio anche a Vlahovic che sta recuperando dal brutto infortunio muscolare rimediato mesi fa.  

Lo staff medico di Spalletti, infatti, ha cerchiato in rosso una data: il serbo dovrebbe rientrare per i primi impegni di marzo.  

Se la tabella di marcia sarà rispettata senza intoppi o imprevisti, Vlahovic sarà a disposizione della Juventus per lo sprint di primavera (anche un po’ prima) tra Champions League e campionato.
Per il resto si naviga a vista, sebbene l’ottimismo che trapela dalla Continassa. Nella peggiore delle ipotesi, l’attaccante tornerà a completa disposizione dopo la sosta per le Nazionali.  

Fantacalcio.it per Adnkronos  

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.6 ° C
10.3 °
8.7 °
82 %
2.2kmh
75 %
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
9 °
Sab
13 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1493)ultimora (1331)sport (70)Eurofocus (55)demografica (37)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati