Juve, quando torna Vlahovic? Fissata la data

(Adnkronos) – La Juventus non ha preso un attaccante nel mercato di riparazione. Eppure la società bianconera ha sondato tanti nomi, restando alla fine con David ed Openda. Occhio anche a Vlahovic che sta recuperando dal brutto infortunio muscolare rimediato mesi fa.

Lo staff medico di Spalletti, infatti, ha cerchiato in rosso una data: il serbo dovrebbe rientrare per i primi impegni di marzo.

Se la tabella di marcia sarà rispettata senza intoppi o imprevisti, Vlahovic sarà a disposizione della Juventus per lo sprint di primavera (anche un po’ prima) tra Champions League e campionato.

Per il resto si naviga a vista, sebbene l’ottimismo che trapela dalla Continassa. Nella peggiore delle ipotesi, l’attaccante tornerà a completa disposizione dopo la sosta per le Nazionali.

