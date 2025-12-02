7.3 C
Firenze
martedì 2 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juventus-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Juventus scende in campo in Coppa Italia. La squadra bianconera ospita oggi, martedì 2 dicembre, l’Udinese – in diretta tv e streaming – all’Allianz Stadium negli ottavi di finale del torneo nazionale. La Juve è reduce dalla vittoria in campionato contro il Cagliari, battuto 2-1 in casa, mentre l’Udinese ha superato il Parma al Tardini per 2-0. La squadra di Runjaic ha inoltre superato già due turni di Coppa Italia, eliminando prima la Carrarese e poi il Palermo. 

 

La sfida tra Juventus e Udinese è in programma oggi, martedì 2 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti 

Udinese (3-5-2): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic 

 

Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà visibile inoltre in streaming sulla piattaforma web Mediaset Infinity.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
7.3 ° C
8.3 °
5.9 °
81 %
1kmh
20 %
Mar
11 °
Mer
14 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1379)ultimora (1288)demografica (47)sport (44)attualità (28)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati