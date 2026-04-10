Juventus, ufficiale rinnovo per Spalletti: firma fino al 2028

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Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus. Oggi, venerdì 10 aprile, il club bianconero ha annunciato il prolungamento del contratto dell’allenatore toscano, subentrato a Igor Tudor a stagione in corso e che aveva firmato un accordo fino al prossimo giugno, fino al 2028.

“Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni”, ha dichiarato il Ceo della Juventus Damien Comolli, in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club bianconero, “da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita”

“Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità”, ha continuato Comolli, “abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister”.

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