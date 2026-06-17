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La Juventus riporta Salah in Serie A?

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Salah potrebbe tornare in Serie A dopo le esperienza alla Roma e alla Fiorentina. L’egiziano è reduce dalla lunga e vincente esperienza al Liverpool e si trova in una fase delicata della propria carriera. Nonostante un contratto ancora valido fino al 2027, il suo ciclo con i Reds sarebbe considerato concluso e il giocatore starebbe riflettendo sulla prossima destinazione. 

L’operazione si presenta però estremamente complessa. Oltre all’elevato costo dell’ingaggio, pesa anche l’assenza dei bianconeri dalla prossima edizione della Champions League, un fattore che potrebbe incidere sulle scelte del giocatore. A favore della Juventus ci sarebbe invece il rapporto con Luciano Spalletti, tecnico che conosce molto bene Salah dai tempi della Roma e con il quale l’attaccante ha sempre avuto un legame particolarmente positivo. 

Il vero nodo resta comunque economico. Sul fuoriclasse egiziano continuano infatti a esserci le attenzioni del calcio saudita, pronto a mettere sul tavolo offerte difficilmente avvicinabili dai club europei. In particolare, Al Hilal e Al Ittihad sarebbero disposti a garantire a Salah un ingaggio superiore ai 100 milioni di euro complessivi, cifre che rendono qualsiasi trattativa particolarmente complicata. Una pista difficile, ma che per il momento non appare impossibile: occhio quindi al possibile ritorno di Salah in Serie A e al Fantacalcio dopo le splendide esperienze con le maglie di Fiorentina e Roma.
 

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

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