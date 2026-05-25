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L’ode di Gasparri per i giallorossi in Champions League: “Roma da emozione”

Sport nazionale
REDAZIONE
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Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Roma arriva in Champions League, dopo sette anni, e Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e grande tifoso giallorosso, non si fa fuggire l’occasione per celebrare le lodi alla squadra di Gian Piero Gasperini. Ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, il presidente della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama decanta la sua ode.  

“Ode Champion  

Roma vince e arriva terza,  

ma per altri coppa persa.  

Fa Dybala assist di tacco 

e a molti dà uno smacco.  

Champion per i giallorossi,  

che festeggiano commossi  

Malen gran protagonista,  

Milan perde e si rattrista  

Perché il Diavolo ha sprecato 

il vantaggio accumulato.  

Anche Juve con Spalletti  

non ha esiti perfetti… 

Ha col Toro pareggiato 

e il traguardo ha infin mancato. 

Nella Coppa più importante  

Como va, nuovo gigante. 

Grande impresa dei lariani  

d’applaudire a piene mani. 

Manda in B la Cremonese 

nel final senza pretese. 

Lecce vince e resta in A 

e il Salento festa fa. 

L’Inter domina campione,  

ma la Roma da emozione”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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