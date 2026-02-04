9.6 C
Firenze
mercoledì 4 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lorenzo Pellegrini: “Lo sport non forma solo atleti ma persone”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sport, sorrisi e divertimento nella scuola primaria ‘Fiume Giallo’ dell’Istituto Comprensivo Matteo Ricci per contrastare il drop-out e favorire la cultura del movimento. Una mattinata all’insegna dell’energia e dell’attività sportiva, moderata da Valerio Vermiglio del Team Illumina di Sport e Salute. In palestra, diversi tutor del progetto Scuola Attiva, affiancati da Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma e ambassador adidas, hanno guidato una vera e propria lezione di educazione fisica. Protagonisti assoluti, 80 bambini della scuola primaria, coinvolti in attività motorie pensate per accendere entusiasmo, collaborazione e divertimento. “Lo sport, da bambino, è stato il mio spazio di libertà: il posto dove potevo esprimermi, stare con gli altri e imparare il rispetto delle regole. Per questo credo sia fondamentale portare lo sport nelle scuole e farlo vivere ai bambini nel modo giusto, senza pressioni, con entusiasmo e divertimento. Se un ragazzo si innamora del movimento da piccolo, quello rimane per tutta la vita. Lo sport non serve solo a formare atleti, ma persone: più sicure, più unite, più forti”, ha sottolineato Lorenzo Pellegrini.  

Lo sport, linguaggio universale che crea opportunità, rafforza le relazioni, alimenta fiducia e benessere. Da questa visione nasce il percorso promosso dalla partnership tra Sport e Salute e adidas, un progetto educativo, inclusivo e continuativo che rimette l’attività sportiva al centro della vita dei più giovani. L’obiettivo è di costruire una relazione positiva con lo sport fin dall’infanzia avvicinando bambini e ragazzi all’attività fisica in modo autentico e duraturo, trasformando l’attività fisica in un’esperienza di entusiasmo, socialità e crescita personale in uno spazio in cui sentirsi accolti, motivati e liberi di esprimersi. Sei appuntamenti nazionali, ognuno con una propria declinazione tematica, ma la stessa visione: contrastare il drop-out e rimettere il benessere al centro del sistema Paese.  

La presenza degli ambassador adidas è leva di ispirazione capace di parlare ai giovani con autenticità e credibilità. Workshop, lezioni e momenti di confronto con grandi atleti si trasformano in occasioni educative ad alto valore sociale, dove lo sport diventa veicolo di energia, resilienza, rispetto, spirito di squadra e partecipazione attiva. Perché quando un bambino inizia a muoversi, guadagna un’ora di sport e un’occasione di crescita. E lo sport, oggi più che mai, deve tornare a essere uno spazio aperto, accessibile e inclusivo, in cui ogni ragazzo possa scoprire il proprio potenziale e immaginare il proprio futuro. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
9.6 ° C
10.4 °
8.7 °
83 %
2.7kmh
100 %
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
9 °
Sab
13 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1508)ultimora (1343)sport (71)Eurofocus (56)demografica (38)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati