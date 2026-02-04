Lorenzo Pellegrini: “Lo sport non forma solo atleti ma persone”

(Adnkronos) – Sport, sorrisi e divertimento nella scuola primaria ‘Fiume Giallo’ dell’Istituto Comprensivo Matteo Ricci per contrastare il drop-out e favorire la cultura del movimento. Una mattinata all’insegna dell’energia e dell’attività sportiva, moderata da Valerio Vermiglio del Team Illumina di Sport e Salute. In palestra, diversi tutor del progetto Scuola Attiva, affiancati da Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma e ambassador adidas, hanno guidato una vera e propria lezione di educazione fisica. Protagonisti assoluti, 80 bambini della scuola primaria, coinvolti in attività motorie pensate per accendere entusiasmo, collaborazione e divertimento. “Lo sport, da bambino, è stato il mio spazio di libertà: il posto dove potevo esprimermi, stare con gli altri e imparare il rispetto delle regole. Per questo credo sia fondamentale portare lo sport nelle scuole e farlo vivere ai bambini nel modo giusto, senza pressioni, con entusiasmo e divertimento. Se un ragazzo si innamora del movimento da piccolo, quello rimane per tutta la vita. Lo sport non serve solo a formare atleti, ma persone: più sicure, più unite, più forti”, ha sottolineato Lorenzo Pellegrini.

Lo sport, linguaggio universale che crea opportunità, rafforza le relazioni, alimenta fiducia e benessere. Da questa visione nasce il percorso promosso dalla partnership tra Sport e Salute e adidas, un progetto educativo, inclusivo e continuativo che rimette l’attività sportiva al centro della vita dei più giovani. L’obiettivo è di costruire una relazione positiva con lo sport fin dall’infanzia avvicinando bambini e ragazzi all’attività fisica in modo autentico e duraturo, trasformando l’attività fisica in un’esperienza di entusiasmo, socialità e crescita personale in uno spazio in cui sentirsi accolti, motivati e liberi di esprimersi. Sei appuntamenti nazionali, ognuno con una propria declinazione tematica, ma la stessa visione: contrastare il drop-out e rimettere il benessere al centro del sistema Paese.

La presenza degli ambassador adidas è leva di ispirazione capace di parlare ai giovani con autenticità e credibilità. Workshop, lezioni e momenti di confronto con grandi atleti si trasformano in occasioni educative ad alto valore sociale, dove lo sport diventa veicolo di energia, resilienza, rispetto, spirito di squadra e partecipazione attiva. Perché quando un bambino inizia a muoversi, guadagna un’ora di sport e un’occasione di crescita. E lo sport, oggi più che mai, deve tornare a essere uno spazio aperto, accessibile e inclusivo, in cui ogni ragazzo possa scoprire il proprio potenziale e immaginare il proprio futuro.

