L’Udinese ritrova Davis contro il Milan

(Adnkronos) – Dopo aver fermato il Como, l’Udinese allenato da mister Kosta Runjaic si appresta a far visita sabato a un Milan desideroso di riscatto dopo il KO di Napoli.

Per il match contro i rossoneri, nell’attacco dell’Udinese tornerà a disposizione Davis dopo il turno di squalifica scontato contro il Como. L’attaccante inglese si appresta a far coppia con Zaniolo, mentre a partita in corso potrebbe esserci l’occasione per rivedere Buksa, convocabile dopo aver smaltito l’infortunio.

In mediana spazio ad Atta ed Ekkelenkamp con Karlstrom; dietro ci saranno poi Kristensen, Kabasele e Solet a proteggere la porta difesa da Okoye. Appare certa, invece, l’assenza degli infortunati Zemura e Zanoli.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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