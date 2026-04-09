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L’Udinese ritrova Davis contro il Milan

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Dopo aver fermato il Como, l’Udinese allenato da mister Kosta Runjaic si appresta a far visita sabato a un Milan desideroso di riscatto dopo il KO di Napoli. 

Per il match contro i rossoneri, nell’attacco dell’Udinese tornerà a disposizione Davis dopo il turno di squalifica scontato contro il Como. L’attaccante inglese si appresta a far coppia con Zaniolo, mentre a partita in corso potrebbe esserci l’occasione per rivedere Buksa, convocabile dopo aver smaltito l’infortunio. 

In mediana spazio ad Atta ed Ekkelenkamp con Karlstrom; dietro ci saranno poi Kristensen, Kabasele e Solet a proteggere la porta difesa da Okoye. Appare certa, invece, l’assenza degli infortunati Zemura e Zanoli.  

  

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