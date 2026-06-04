Melchiorre su Juve Stabia: “Ho inviato nota al comitato che si occupa infiltrazioni mafiose in attività sportive”

(Adnkronos) – “Alla luce delle notizie di stampa emerse nelle ultime settimane riguardanti la società Juve Stabia, ho ritenuto opportuno trasmettere una nota al Comitato istituito nell’ambito della Commissione parlamentare Antimafia che si occupa delle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e dei rapporti tra criminalità organizzata e società sportive, di cui faccio parte, chiedendo di valutare la convocazione urgente dei dirigenti del club stabiese per acquisire ogni utile elemento di conoscenza sull’attuale situazione”. Lo dichiara il senatore Filippo Melchiorre, componente della Commissione parlamentare Antimafia e del Comitato dedicato all’analisi delle infiltrazioni criminali nel mondo dello sport.

“L’obiettivo – prosegue Melchiorre – è quello di svolgere gli opportuni approfondimenti istituzionali, nel pieno rispetto delle prerogative degli organi competenti e delle persone coinvolte, al fine di verificare eventuali profili di interesse per il Comitato e garantire la massima trasparenza su vicende che riguardano una realtà sportiva importante e molto seguita dal territorio”.

“Il Comitato ha il compito di raccogliere elementi utili a comprendere la portata delle possibili ingerenze della criminalità organizzata nel mondo dello sport, con particolare attenzione ai fenomeni legati al controllo delle tifoserie, al bagarinaggio, alle scommesse illegali e ai rapporti tra organizzazioni criminali e società sportive. Per questo motivo ritengo necessario fare piena luce sulla vicenda, nell’interesse della legalità, della tutela dello sport e dei tifosi”, conclude.

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