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Milano Cortina 2026, gli azzurri ricevuti a Palazzo Chigi da Meloni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Gli azzurri di Milano-Cortina saranno ricevuti oggi, giovedì 9 aprile, a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La delegazione, composta da atleti olimpici e paralimpici protagonisti delle ultime Olimpiadi invernali, è stata accolta dal ministro dello Sport Andrea Abodi e dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. 

Tra i presenti spiccano le campionesse dello short track e del pattinaggio di velocità, Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida, entrambe medaglie d’oro. 

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