13.6 C
Firenze
venerdì 5 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, Buonfiglio: “Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La tregua olimpica per Milano Cortina? L’abbiamo portata avanti, l’abbiamo firmata a Olimpia e l’abbiamo portata all’Onu e credo sia stato un risultato incredibile, con l’unanimità quasi dei paesi, l’ha firmata anche la Russia. Poi è vero che tra il dire e il fare c’è qualcos’altro ma siamo stati portatori di un’armonia che la volta precedente non aveva riscosso questo risultato”. Queste le parole del presidente Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia dell’accensione del braciere olimpico al Quirinale. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.6 ° C
14.6 °
12.1 °
62 %
3.1kmh
40 %
Ven
13 °
Sab
12 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1457)ultimora (1353)sport (63)demografica (41)attualità (31)cronaca (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati