Milano-Cortina, la cerimonia d’apertura nel segno di Giorgio Armani

(Adnkronos) – Dall’abito bianco della portabandiera Vittoria Ceretti, alla parata di modelle con il Tricolore, passando per le creazioni indossate da Laura Pausini e Cecilia Bartoli: è stata sotto il segno di Giorgio Armani la cerimonia di apertura della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, trasmessa in diretta in tutto il mondo. In virtù del suo rapporto speciale con lo sport, lo stilista, scomparso il 4 settembre scorso, era stato coinvolto in prima persona alla progettazione della cerimonia, contribuendo alla definizione del concept e ‘disegnando’ l’ingresso delle due bandiere.

Armani ha contribuito alla cerimonia suddivisa in varie fasi, la prima delle quali è stata la consegna del vessillo al picchetto d’onore. Sessanta modelle, vestite con eleganti completi pantalone monocromatici Giorgio Armani nei colori della bandiera nazionale, suddivise in tre gruppi, hanno sfilato precedendo la portabandiera, Vittoria Ceretti, testimonial della nuova campagna Giorgio Armani primavera/estate 2026. Per l’occasione, la modella ha indossato un abito lungo bianco Giorgio Armani Privé realizzato su misura.

EA7 Emporio Armani, partner della Fondazione Milano Cortina 2026 e official outfitter dell’Italia Team e Eyewear Partner della Fondazione Milano Cortina, ha firmato inoltre le divise indossate dalla delegazione italiana che ha sfilato per ultima, come da tradizione della nazione ospitante, chiudendo il corteo dei paesi partecipanti. Gli atleti dell’Italia Team hanno indossato un completo composto da pantaloni e giacca bomber in twill di lana grigio mélange idrorepellente dal taglio over, con zip e tasche frontali, loghi EA7 e Coni, dettagli tricolore e la scritta ‘Italia’ sul retro. Il look è completato da berretti, fasce, e scarpa tecnica da montagna nera.

Lo stesso look sarà indossato dagli atleti sul podio per le premiazioni ma con l’ampia giacca declinata nel colore bianco e con logo all-over EA7 Italia Team: una scelta che, richiamando la neve, sottolinea il valore del fair play, l’essenza pura dello sport che abbraccia lealtà, rispetto reciproco e correttezza. Come sempre, la prima strofa dell’inno di Mameli è riportata all’interno di tutti i capispalla, a richiamare un senso di orgoglio e appartenenza. L’ultima fase è stata segnata dalla sfilata degli atleti Rebecca Andrade, Eliud Kipchoge, Cindy Ngamba, Pita Taufatofua, Filippo Grandi, Nicolò Govoni, Maryam Bukar Hassan e Tadatoshi Akiba che, in abiti Giorgio Armani della collezione autunno inverno 2025/2026, hanno portato la bandiera olimpica fino al palco d’onore

Numerosi, inoltre, gli artisti che si sono esibiti nel corso della serata con indosso abiti di Giorgio Armani: la cantante Laura Pausini, con un prezioso abito nero Giorgio Armani Privé, il pianista Lang Lang, elegantissimo in un completo Giorgio Armani, l’attore Pierfrancesco Favino in completo con cappotto Giorgio Armani, la cantante lirica Cecilia Bartoli in abito Giorgio Armani e il musicista Giovanni Andrea Zanon in total look Emporio Armani. Non è la prima volta che lo stilista, grande appassionato di sport, ‘firma’ delle cerimonie olimpiche. EA7, che nasce nel 2004 come linea sportiva di Emporio Armani, ha vestito gli atleti ai Giochi Olimpici Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020, Parigi 2024 e ai Giochi Olimpici invernali di Sochi 2014, Pyeongchang 2018 e Pechino 2022.

I capi della squadra italiana per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 sono disponibili nei negozi Emporio Armani, nei negozi multibrand, online, e presso il megastore di Milano Cortina 2026 in piazza Duomo, a Milano.

