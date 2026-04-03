Doppietta di Casarini e sconfitta fatale: per il Pontedera l’incubo retrocessione può diventare aritmetico

CARPI – La trasferta in terra emiliana si trasforma in un dramma sportivo per il Pontedera, che esce sconfitto dal confronto con il Carpi e vede materializzarsi in modo sempre più concreto lo spettro della retrocessione. La compagine granata cede sotto i colpi dei padroni di casa in una gara indirizzata già nel corso della prima frazione di gioco, complicando irrimediabilmente la propria classifica in questo delicatissimo finale di stagione.

L’avvio di partita è immediatamente in salita per la formazione toscana. Al 10′, gli emiliani sbloccano il risultato grazie a Casarini, abile a farsi trovare pronto all’appuntamento con la sfera sfruttando un preciso traversone di Verza. Il Pontedera abbozza una timida reazione per arginare lo svantaggio, ma i padroni di casa si dimostrano implacabili e al 28′ raddoppiano le marcature. L’asse offensivo locale si ripete in modo identico: Verza funge ancora da uomo assist e trova nuovamente Casarini, che con un pregevole tocco di tacco infila la rete che porta a due le reti di vantaggio per il Carpi. Solo al 34′ i granata riescono a costruire la prima vera occasione per accorciare le distanze con Manfredonia, la cui conclusione termina però fuori misura.

Al rientro dagli spogliatoi, il Pontedera tenta di riaprire i giochi, provando a scardinare il blocco difensivo avversario. Nelle battute iniziali della ripresa, Faggi si rende pericoloso con un colpo di testa che si spegne alto sopra la traversa, confermando le difficoltà dei toscani in fase di finalizzazione. L’incontro offre una potenziale svolta al 76′, quando il Carpi rimane in dieci uomini a causa dell’espulsione comminata a Sall. Nonostante il vantaggio numerico, i granata non sono riusciti a scardinare la difesa emiliana prima che il rosso a Leo, nei minuti finali, riportasse le squadre in equilibrio.

Il triplice fischio certifica una sconfitta pesantissima che spinge il Pontedera a un solo passo dal baratro della Serie D. Il destino della formazione toscana, ormai appeso a un filo, non è più nelle proprie mani: l’attenzione si sposta ora inevitabilmente sulla giornata di domani, in attesa del risultato della sfida in cui il Bra ospiterà il Forlì. In caso di vittoria della compagine piemontese, la retrocessione nel massimo campionato dilettantistico diventerà infatti un’amara certezza aritmetica per la squadra granata.

Il tabellino

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (78′ Tcheuna), Rosetti (90′ Lombardi), Figoli, Pitti; Stanzani (78′ Puletto), Casarini (62′ Pietra (90′ Amayah)); Sall. All. Cassani.

PONTEDERA (4-4-2): Saracco; Leo, Sapola, Piana, Mbambi (36′ Caponi); Cerretti, Faggi (82′ Dell’Aquila), Manfredonia (62′ Kabashi), Raychev (83′ Vitali); Nabian, Buffon (62′ Yeboah). All. Braglia.

RETI: 10′ Casarini (C), 28′ Casarini (C).

NOTE: Ammoniti: Faggi (P), Piana (P), Puletto (C), Nabian (P). Espulsioni: Sall (C). Leo (P).